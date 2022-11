Roma-Lazio, le probabili formazioni: dubbio Sarri, El Shaarawy verso la conferma

Il derby Roma-Lazio è in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Olimpico"

Mediagol ⚽️

Poco meno di cinque ore e sarà Roma-Lazio, uno dei match di cartello della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Una gara importantissima per entrambe le compagini, quella in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Olimpico", che torneranno in campo dopo gli impegni di coppa. La squadra di José Mourinho grazie alla vittoria conquistata contro il Ludogorets, è riuscita a staccare il pass per i play-off di Europa League (lunedì il sorteggio), mentre la Lazio - sconfitta dal Feyenoord non con poche polemiche - è retrocessa in Conference League.

Due i dubbi del tecnico portoghese: sulla sinistra Zalewski è in ballottaggio con El Shaarawy, con quest'ultimo che potrebbe spuntarla dopo l'ottima prova offerta in settimana. A centrocampo, invece, potrebbe giocare Matic al posto di Camara. Certi della titolarità Pellegrini e Cristante. In difesa torna Mancini con Smalling e Ibanez. In avanti - alla luce dell'infortunio di Paulo Dybala - spazio ancora una volta ad Abraham e Zaniolo.

Sarri dovrà fare a meno sia di Immobile, sia di Milinkovic-Savic, con l'attaccante originario di Torre Annunziata che potrebbe tornare a disposizione per la gara contro la Juventus, in programma il prossimo 13 novembre. Felipe Anderson agirà al centro, con Pedro e Zaccagni ai lati. Al posto del centrocampista serbo - che dovrà scontare un turno di squalifica - è ballottaggio tra Luis Alberto e Basic, con il primo favorito. Sicuri di un posto Vecino e Cataldi. Alto ballottaggio in difesa, con Casale in vantaggio su Patric.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic/Camara, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto/Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Orsato di Schio.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV

Roma-Lazio sarà trasmessa alle ore 18 in esclusiva streaming su Dazn. Il derby della Capitale sarà visibile in tv anche sul canale 214 di Sky, per gli abbonati a Dazn e al satellite, attivando Zona Dazn.