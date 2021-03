Roma, l’agente di Zaniolo chiarisce: “Juventus? Pensa solo a tornare in campo”

Nicolò Zaniolo resta concentrato sulla Roma.

Allontana i rumors e lo fa attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di “Tuttosport” il procuratore di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli. L’agente, durante l’intervista, si è in particolare soffermato sulle voci di mercato che accostavano il giovane talento giallorosso alla Juventus: da tempo sulle tracce del numero 22 della Roma, particolarmente gradito da Fabio Paratici.

“Penso che CR7 resterà. Un addio non lo vedo semplice per diversi motivi. E poi lui è un vincente e vorrà riprovarci con la Juve in Europa. Milik penso possa essere l’attaccante giusto per la Juve. Zaniolo? In questo momento pensiamo soltanto al suo ritorno in campo con la Roma”.