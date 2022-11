Roma, Uefa accoglie ricorso sulla squalifica di Zaniolo

La Uefa questa mattina ha comunicato alla Roma di aver accolto il ricorso presentato quattro giorni fa in merito alle tre giornate di squalifica al talento giallorosso per l'espulsione contro il Betis Siviglia. Dopo aver scontato due turni, la Uefa ha deciso di accogliere il ricorso del club capitolino per togliere un turno di stop a Zaniolo. Il calciatore, potrà dunque essere convocato per la gara di Europa League contro il Ludogorets.