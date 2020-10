Roma, Kumbulla: “Impressionato dai Friedkin, il nostro un gruppo unico. Dzeko? Miglioro marcandolo”

Kumbulla traccia un bilancio delle sue prime settimane in giallorosso.

Si prepara a tornare nuovamente in campo Kumbulla che, a seguito della distorsione rimediata da Chris Smalling, non riposerà in occasione della sfida contro il Benevento – come invece inizialmente previsto. A fare il punto sul momento vissuto dalla squadra tracciando inoltre un bilancio sulle sue prime settimane nella Capitale è lo stesso difensore albanese, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Il clima nello spogliatoio è positivo, siamo uniti, è bello si scherza e si ride, ma ci sono ovviamente anche i momenti di serietà. I Friedkin? Sono sempre qui, li vediamo quasi tutti i giorni. Mi hanno fatto una buonissima impressione. È difficile marcare Dzeko in allenamento, ma questo mi aiuta a migliorare. Avere giocatori come lui da marcare ogni giorno non può che farmi migliorare. Dzeko? L’ho visto molto bene, si allena al massimo. È un grande esempio per tutti noi. Si allena al massimo e sono sicuro che già da domenica e nelle prossime partite farà benissimo”.