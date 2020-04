Roma, Kluivert: “Ronaldo un’ispirazione, vi svelo il mio obiettivo. Ripresa? Pronto a dare il massimo”

Justin Kluivert scalpita.

La Roma, dopo settimane di isolamento, si prepara a tornare a Trigoria. Qualora dovesse essere confermato, infatti, il prossimo 4 maggio i giocatori giallorossi potranno riprendere gli allenamenti dopo più di un mese di stop. A parlare di questo particolare periodo durante una diretta Instagram, è l’attaccante olandese Justin Kluivert.

“Vorrei vincere il mondiale e l’europeo con l’Olanda, è un sogno. Con la Roma vorrei finire il campionato, fare il massimo che io possa fare. Bisogna credere in se stessi e nella squadra. La mia sfida più grande? Essere all’altezza di mio padre, provare a diventare come lui mi ha motivato. Ci lavoro duramente ogni giorno da quando sono piccolo a oggi e questo mi spinge a dare il massimo. Mi ispiro a giocatori che hanno raggiunto grandi risultati. Uno di questi è sicuramente Cristiano Ronaldo. Lui crede sempre in se stesso”.

Chiosa finale sulla sua routine durante la quarantena: “Sto bene, sono a casa al sicuro. Mi alleno nel giardino con mio cugino, speriamo di poter tornare in campo prima possibile. Nel frattempo gioco a Fifa con i miei compagni della Roma, è divertente e mi tengo occupato. Bevo spesso caffè, mi dà molto energia. Ascolto musica, sono il dj nello spogliatoio perché ascolto buona musica”.