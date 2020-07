Roma-Inter, Fonseca: “Nessun problema con Zaniolo. Clima poco sereno? Rispondo così”. E sul quarto posto…

La Roma si proietta alla sfida contro l’Inter.

Giornata di vigilia per i giallorossi che, domani alle 20:45, ospiteranno all‘”Olimpico” l’Inter di Antonio Conte. Dopo i successi contro Parma, Brescia e Verona, i capitolini vanno a caccia del quarto successo consecutivo. Stesso obiettivo per i nerazzurri, reduci dalle vittorie contro Torino e Spal e decisi a difendere il secondo posto dall’Atalanta – impegnata questo pomeriggio nella sfida del “Bentegodi” contro gli uomini di Juric. Match, quello dell”Olimpico’, analizzato nella consueta conferenza stampa pre-gara proprio dal tecnico della Roma Paulo Fonseca.

“Smalling? Vediamo, si è allenato solo ieri con la squadra. Vediamo oggi e domani come si sente. Ha fatto pochi allenamenti, vedremo se sarà pronto o no. Ünder e Kluivert fuori per una questione di schema? Posso giocare con 11 giocatori. La squadra sta bene, non voglio cambiare molto. I due ragazzi si stanno allenando bene, giocheranno quando ne avranno l’opportunità”.

Inevitabile la parentesi relativa ai rimproveri a Zaniolo e al rapporto con il resto della squadra: “Sono molto diretto e frontale, quando una situazione non mi piace non mi piace. Sono situazioni normali, di calcio, non c’è nessun problema con Zaniolo, me o i colleghi. Ho parlato con lui, è tutto a posto. È importante per la squadra, è stato infortunato molto tempo e abbiamo piena fiducia in Zaniolo. È una situazione normale di cui abbiamo parlato, va tutto bene e non c’è nessun problema. Clima poco sereno? La sensazione è solo all’esterno, non c’è nessun problema qui. La squadra ha fiducia, non c’è nessun problema. Magari il problema è all’esterno, qui siamo tutti sereni”.

Chiosa finale sulla classifica e sul percorso della Roma che ha portato i giallorossi ad occupare il quinto posto, pur non battendo mai le 5 squadre che la precedono: “Dobbiamo vedere le singole partite. I numeri sono questi, ma abbiamo fatto buone partite. Abbiamo creato, è vero che non abbiamo vinto ma siamo stati vicini a vincere alcune di queste partite. Quarto posto? È molto difficile, bisogna essere onesti. È importante la partita di domani, non pensiamo ad altro”.