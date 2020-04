Roma, il commovente messaggio di Fonseca: “Orgoglioso del mio club e di questa città, grazie per il supporto ai più fragili”

Paulo Fonseca scrive alla Roma.

“Cara Roma, sono orgoglioso di te”. Inizia così il lungo messaggio diffuso dal tecnico giallorosso Paulo Fonseca, dopo le belle iniziative promosse dal club che da diversi giorni sta consegnando beni di prima necessità e presidi sanitari agli abbonati over 75 e ad ospedali, case famiglia, parrocchie e famiglie in difficoltà – attraverso la fondazione “Roma Cares”. Un gesto importante che, questa sera, ha spinto l’allenatore giallorosso a ringraziare la società capitolina attraverso un post diffuso tramite il suo profilo Instagram.

“Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo. E i gesti fatti dal mio club per supportare le persone più fragili e in difficoltà mi riempiono di orgoglio di fare parte di questo progetto”.