Roma: giornalista aggredito da un bodyguard alla cena di squadra dei giallorossi

A fare scattare l'aggressione da parte del bodyguard della Roma, delle foto scattate alla squadra dall'alto

Clamoroso episodio, quello avvenuto ieri sera a Roma , al termine della cena tra i giocatori del club capitolino in vista della finale di Conference League.

In piazza de' Ricci, dove erano presenti diversi giornalisti e fotografi per documentare la cena della squadra, si è verificata una vera e propria aggressione da parte di un bodyguard della squadra capitolina ai danni di due cronisti - tra cui un collaboratore del "Messaggero" Gianluca Lengua.

Secondo la ricostruzione de "Il Messaggero", dopo aver ricevuto risposta negativa per poter scattare qualche foto dei calciatori a tavola, uno dei cronisti e un fotografo hanno chiesto a una signora affacciata a un balcone di poter entrare nel suo appartamento per riprendere dall’alto la tavolata. Il bodyguard, una volta vista la scena, ha aspettato giornalisti e fotografi all’uscita dal portone, aggredendo Lengua - rimasto in strada - che lo stava riprendendo.