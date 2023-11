Roma, Gautieri: “Hanno problemi in difesa per infortuni. Ci si aspetta tanto da loro”

Carmine Gautieri, ex allenatore dell'Avellino, ha rilasciato dichiarazioni sul momento della Roma e sulla stagione

Nel prossimo weekend torna la Serie A. La Roma è pronta a sfidare l'Udinese per punti importanti. Durante la trasmissione “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore, rilasciando dichiarazioni sui giallorossi:

ROMA E LUKAKU - “Sicuramente un solo giocatore non può fare la differenza per tantissime partite. Avere un giocatore come Lukaku ti fa risolvere alcune partite ma serve un contorno importante. Per me la rosa importante lo ha da metà campo in su. I giallorossi hanno problemi dietro per i tanti infortuni. La Roma ha bisogno di tutti per fare un campionato importante”.

PROBLEMA ESTERNI - "Pur avendo giocatori importanti di fascia e di gamba sugli esterni. Gli esterni sono quelli che ti creano la superiorità numerica. Con una difesa a tre se questi non rendono si fa fatica. Io credo che la Roma per la rosa che ha potrebbe cambiare sistema di gioco. Ci sono calciatori importanti e si potrebbe giocare a 4 con davanti Dybala-Lukaku e magari anche Belotti che riempie l’area”.

DIFESA - “Sicuramente la Roma sta avendo difficoltà dietro per gli infortuni. Smalling è un giocatore troppo importante e con tanta personalità. A gennaio dovrà per forza intervenire sul mercato in quel reparto. Quando si adatta un calciatore come Cristante, intelligentissimo e bravissimo, c’è un problema. Cristante non è un difensore. La rosa è importante ma quando mancano tanti giocatori è normale ci siano le difficoltà che vediamo”.

ROMA IN EUROPA LEAGUE - “Sicuramente la Roma con l’arrivo di Mourinho in due anni ha fatto molto bene. Ha vinto la Conference League ed è arrivata in finale di Europa League, in cui se l'arbitro avesse dato rigore magari parliamo di altro. Ci si aspetta tanto. Deve vincere le partite importanti e bisogna sperare che si abbia la rosa sempre al completo”.

