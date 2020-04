Roma, Fonseca: “Sorpreso da Smalling, vorrei che restasse. Derby della Capitale? Mai vissuto una gara simile”

Paulo Fonseca racconta il suo periodo di isolamento.

Mentre la Lega sulle modalità da adottare per decretare i verdetti della stagione 2019/20, giocatori e addetti ai lavori rimangono barricati in casa – come gran parte dell’Italia – in attesa di nuove direttive dal Governo. A parlare del complicato momento vissuto dal Paese e dallo sport è il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni del quotidiano “A Bola”.

“I giocatori si mantengono in attività. Non si allenano a calcio, ma solo sulla condizione fisica individuale. Non credo che arrivino in una normale pre-stagione. È una situazione nuova. Dovremo accelerare i processi più velocemente dal punto di vista fisico in modo che, se possibile, saremo pronti in poche settimane per iniziare la competizione”. Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha raccontato al quotidiano A Bola il momento che sta vivendo il calcio italiano e le sua esperienza in Italia: “La situazione a Roma è più o meno sotto controllo. Nel nord del paese è tutto più complicato. In questo momento Roma è una città completamente deserta. Quando vado al supermercato non ho alcuna difficoltà. Nessuno si vede per strada, le personse stanno facendo quello che gli è stato chiesto di fare. Nel nord Italia la situazione drammatica è in Lombardia”.

L’allenatore si è poi espresso su Chris Smalling, arrivato in estate dal Manchester United in prestito secco: “Mi ha sorpreso. È un difensore che non era mai uscito dall’Inghilterra ed è arrivato in un campionato molto esigente dal punto di vista tattico, dove un dettaglio fa la differenza. Chris si è ambientato rapidamente. È un ragazzo straordinario, molto intelligente. Ha caratteristiche che apprezzo molto nei centrali. È veloce, e quasi imbattibile nell’uno contro uno. Ha grandi capacità di lettura di gioco e di anticipo. È stato molto importante per la nostra squadra. Se è possibile io vorrei che restasse”.

Durante l’intervista, per Fonseca, c’è spazio per parlare anche di calciomercato e in particolare della possibilità che un giocatore portoghese possa approdare in giallorosso: “Secondo la stampa, mi piacerebbe molto (ride, ndr). L’ultimo che hanno accostato è stato Tiquinho Soares. Per il momento, comunque, non penso ad alcun giocatore del campionato portoghese”.

Chiosa finale sui derby vissuti durante la sua carriera da allenatore: “Credo che non ho mai giocato Paços de Ferreira-Fremunde, è stato l’unico che mi manca. Braga-Guimaraes è un derby molto intenso, ma non ho mai vissuto una gara come Roma-Lazio. E’ una partita unica”.