Roma-Fiorentina, Fonseca spegne i rumors: “Nessun caso Zaniolo, contro la viola partita diversa. Dzeko? Sta bene, chi è motivato…”

La Roma si prepara al prossimo impegno.

Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra, la Roma, è tornata in campo per prepararsi al meglio alla sfida di domani. Un impegno importante per i giallorossi che, tra meno di ventiquattro ore, ospiteranno all’Olimpico la Fiorentina con l’obiettivo di difendere con le unghie e con i denti il quinto posto allungando di ben due punti sul Milan. Ad analizzare il momento vissuto dalla squadra alla vigilia è il tecnico Paulo Fonseca, intervenuto questo pomeriggio nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“La squadra sta in un buon momento, sia tatticamente che fisicamente. Dobbiamo continuare a crescere su tutti i livelli. E’ importante dire che ora pensiamo solo al campionato. Dobbiamo mantenere la stessa ambizione. La squadra sta bene ha trovato fiducia con questo modulo. Dobbiamo far bene ora per arrivare alla partita con il Siviglia. Abbiamo cambiato modo di giocare, ma la Fiorentina è in un ottimo momento. Non hanno perso le ultime 6 partite, hanno pareggiato con l’Inter e stanno molto bene. Sarà una partita diversa e molto difficile contro una squadra che sta molto bene”

Fonseca si è poi soffermato sulle condizioni di Zaniolo e sulla possibilità di vederlo in campo in occasione della sfida contro la Viola: “Vediamo domani. E’ vero che Zaniolo è stato molto bene nell’ultima partita, ma non possiamo dimenticarci che Zaniolo non si è allenato molto prima della Spal. E’ importante gestirlo bene dopo sei mesi di infortunio”.

Infine, due battute su Dzeko: “Sta bene, non è scontento. E’ molto motivato. E’ importante sentire i giocatori motivati e Dzeko lo è”