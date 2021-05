Roma-Crotone, Fonseca: “Mourinho corretto con me. Restare in Italia? Vedremo”

La Roma dilaga contro il Crotone.

Pioggia di gol all’Olimpico dove, questo pomeriggio, Roma e Crotone si sono affrontate nella sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Tutto facile per i giallorossi che, dopo essere passata in vantaggio ad inizio secondo tempo con BorjaMayoral, chiudono la gara conoppietta di Pellegrini e gol di MKhitaryan, riprendendosi il settimo posto. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico dei capitolini, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa.

“Era importante vincere e fare tre punti. Dopo il successo con il Manchester era importante per me giocare bene e fare una prestazione convincente. Abbiamo avuto la possibilità di far giocare i giovani. Loro stanno giocando perché hanno qualità e hanno fatto un buon lavoro. Le mie parole sono rivolte a mister De Rossi che li ha preparati bene e che in questo momento stanno giocando bene”.

Sull’obiettivo settimo posto: “Come sempre dobbiamo pensare alla prossima partita. Con l’Inter dobbiamo giocare per vincere, così come nelle altre. Era importante vincere oggi e lo sarà anche nelle prossime”.

Chiosa finale su Mourinho e sul futuro:“Che Roma gli lascio? Non faccio questi commenti. Come ho detto Mourinho è stato corretto con me. Abbiamo un buon rapporto, non c’è alcun problema. Resterà in Italia? Vediamo, in questo momento non posso dire niente”.