Roma-Cremonese 1-0, Mourinho di misura e col brivido: decisivo Smalling

Seconda vittoria in campionato per la Roma di Josè Mourinho

La Roma trova la sua seconda vittoria in campionato, maturata di misura come alla prima contro la Salernitana. Stavolta il mattatore è Chris Smalling , Cremonese al tappeto all'Olimpico.

Roma che ci mette tre minuti a sfiorare il vantaggio con una conclusione violenta di Pellegrini, Radu si oppone egregiamente e devia in corner. Il portiere romeno si ripete al quarto d'ora stavolta su Nicolò Zaniolo, che al termine di un'azione personale scarica verso la porta. Due minuti più tardi ancora Radu tiene in piedi la Cremonese, che fatica a ripartire. Abraham controlla bene dal limite dell'area e trova il tiro, grandiosa parata dell'ex Inter. Prima occasione per i grigiorossi con Dessers nel finale di primo tempo, la sua conclusione sfiora il palo alla sinistra di Rui Patricio.