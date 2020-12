Roma, cattive notizie per Fonseca: lesioni muscolari per Spinazzola e Mirante, out contro la Samp

Due nuovi stop in casa Roma.

Si conclude con due infortuni il 2020 giallorosso. Sia Antonio Mirante che Leonardo Spinazzola, infatti, non potranno essere presenti a Trigoria alla ripresa degli allenamenti in programma martedì. Entrambi i giocatori hanno rimediato una lesione muscolare che, verosimilmente, non gli consentirà di scendere in campo in occasione della sfida contro la Sampdoria in programma il prossimo 3 gennaio. A riportarlo è “Sky Sport”.

Il portiere si era fermato in occasione del match contro il Cagliari poi conclusosi con il risultato di 3-2 in favore dei Capitolini. L’esterno, invece, aveva cominciato ad accusare i primi problemi durante la sfida contro l‘Atalanta.