Roma-Cagliari, Fonseca: “Sono soddisfatto, ma c’è una cosa che mi ha fatto arrabbiare. Classifica? Meritiamo il terzo posto”

La Roma rialza la testa.

Dimentica la sconfitta di Bergamo e chiude con una vittoria il 2020, la Roma di Paulo Fonseca: impostasi sul Cagliari con il risultato di 3-2 nella sfida andata in scena questa sera all’Olimpico. Un risultato analizzato dal tecnico dei capitolini, intervenuto al triplice fischio in conferenza stampa.

“Sono soddisfatto, oggi l’importante era vincere dopo la brutta sconfitta di Bergamo. Credo che il risultato è bugiardo, abbiamo creato tante occasioni da gol e il vantaggio poteva essere molto più largo. Dopo il gol di Joao Pedro abbiamo avuto un altro momento di black-out, mi sono arrabbiato perchè so di allenare una squadra capace di essere concentrata per tutta la durata della partita. Non ci devono essere questi cali di concetrazione”.

Fonseca traccia poi un bilancio della stagione:“Sicuramente positivo, siamo in terza posizione, nessuno si aspettava questo rendimento. La squadra ha reagito bene ai momenti di difficotà e si merita questo piazzamento”.