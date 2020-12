Roma-Cagliari, Di Francesco: “Subito 2-1 nel nostro momento migliore. Ko? Pagate disattenzioni”

Il Cagliari crolla all’Olimpico.

Dimentica la sconfitta di Bergamo e chiude con una vittoria il 2020, la Roma di Paulo Fonseca: impostasi sul Cagliari con il risultato di 3-2 nella sfida andata in scena questa sera all’Olimpico. Un risultato amaro da digerire per la formazione sarda, che saluta l’anno corrente con una sconfitta. Lo sa bene Eusebio Di Francesco che, intervenuto nel post-gara, non ha nascosto l’amarezza per la sconfitta subita.

“Sono arrabbiato perchè abbiamo subito il gol del 2-1 su una ripartenza nel nostro momento migliore. Ripresa di ottima fattura, avremmo anche meritato di passare in vantaggio ma quando giochi contro queste grandi squadre non puoi avere disattenzioni. Simeone? Si è mosso bene ed ha sfiorato diverse volte il gol. Sono soddisfatto. Nel primo tempo avremmo meritato di passarea in vantaggio. Ritorno a Roma? È sempre un piacere tornare a Roma, con il pubblico sarebbe stato ancora più bello”.