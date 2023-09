Roma, Balotelli: “Solo un giocatore dei giallorossi giocherebbe nella Juventus…”

Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e ManchesterCity - tra le altre - è stato un grande attaccante anche della nazionale azzurra. Giocatore che ha vinto tanto in carriera, gli è mancata solo la testa per poter diventare un giocatore devastante, essendo che la tecnica e le giocate non gli sono mai mancate. Calciatore che potrebbe fare comodo all'Italia, ha ancora voglia di mettersi in mostra nonostante la carta d'identità segni trentatrè anni. Il bomber intervistato da TvPlay, ha parlato così della corsa Champions e, in particolare, della rosa della Roma: "La Roma deve lottare per il quarto posto? Sì, ma ci sono anche altre squadre attrezzate come Inter, Milan, Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Comunque credo che parlare troppo di problemi a inizio campionato sia ingiusto. È troppo presto.