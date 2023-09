Italia, Balotelli: “Io mi sarei convocato, ora risponderei no. Pallone d’Oro a…”

Le dichiarazioni mai banali di Mario Balotelli, oggi al Sion, che non lascia ancora tramontare l'idea di un possibile ritorno in Italia.

"Mi sarei chiamato perché non sono mai stato uno costante nei 90 minuti e mi sono sempre bastate una o due palle. Negli ultimi anni ho fatto più fatica. In Nazionale deve giocare chi sta meglio. Mi sarei chiamato, non mi sarei fatto giocare, ma subentrare". Queste le dichiarazioni mai banali di Mario Balotelli , attaccante del Sion, intervenuto ai microfoni di Controcalcio.

Accettare un'eventuale nuova convocazione - "Non lo so, sono sincero. Ho avuto tante belle cose dalla Nazionale in passato, ma negli ultimi anni ho avuto molte delusioni. Ma non è un no".