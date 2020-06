Ripresa Serie A, la Figc pubblica il protocollo ufficiale con le linee guida: ecco il testo completo

Nei giorni scorsi l’ufficialità: la Serie A ripartirà il prossimo 20 giugno.

In attesa del ritorno in campo, la Federcalcio italiana ha diramato le linee guida per la ripresa del campionato di calcio, sospeso nel mese di marzo a causa dell’emergenza Coronavirus. La Figc ha redatto il documento “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità ‘a porte chiuse’, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19”. Un documento di quaranta pagine in cui vengono anche individuate le azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza di calciatori, staff, arbitri e addetti ai lavori; le categorie dei soggetti ammessi all’organizzazione di gare in modalità a porte chiuse; i percorsi di accesso alle zone di attività; le procedure di allestimento e gestione della produzione televisiva degli incontri.

