Real Madrid-Atalanta, Muriel:”Il primo gol ci ha tolto qualcosa. Il nostro obiettivo è sempre stato uno solo”

L’Atalanta perde a Madrid e saluta la massima competizione europea.

Champions League, Real Madrid-Atalanta: a Gasperini non basta Muriel, i blancos volano ai quarti

La compagine nerazzurra è uscita vinta dal doppio confronto con la squadra di Zinédine Zidane. Un super Benzema e l’esperienza di Sergio Ramos hanno steso il team di Gian Piero Gasperini. Merita però un grande plauso la prodezza dell’attaccante colombiano in forza alla Dea, Luis Muriel. L’ex Fiorentina ha trovato un gol sensazionale su calcio piazzato e si è poi così espresso ai microfoni di SkySport a seguito dell’eliminazione della propria squadra dalla Champions League.

“Il pasticcio? Grande… Fino a quel momento stavamo facendo la partita che volevamo, con il pressing e giocando, cercando di creare occasioni. Lì ci ha tolto qualche convinzione: nel piano non è cambiato niente, abbiamo continuato a giocare, poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Siamo in crescita e vogliamo continuare a crescere. Abbiamo l’ultima parte di campionato per concludere al meglio. Queste gare servono a noi giocatori e all’Atalanta come società per crescere. Il nostro obiettivo era questo, giocare al meglio la Champions e provare ad andare più avanti possibile”.

Real Madrid-Atalanta, Gasperini: “Gli episodi tra andata e ritorno hanno compromesso la qualificazione”