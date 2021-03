Razzismo, il Cagliari ci mette la faccia: al via alla campagna “L’umanità ha un unico volto”

Il calcio si fa ancora promotore della lotta alle discriminazioni, in qualità di sport da sempre veicolo d’uguaglianza. In tal senso, in occasione della XVII settimana d’azione contro il razzismo, il Cagliari ha voluto lanciare una campagna per dare il proprio contributo per promuovere la diversità: “L’umanità ha un unico volto”.

Le iniziative ideate del Cagliari si sposano con la campagna “Keep Racism Out”, promossa dalla Lega Serie A e l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Keep Racism Out” ha abbracciato, innanzitutto, il mondo eSports: all’interno di FIFA21, nella modalità Ultimate Team, i video giocatori di tutto il mondo possono già ottenere la speciale divisa della campagna ed utilizzarla per la propria squadra. Tra i testimonial il difensore rossoblù Diego Godin.

Sui canali social rossoblù sará pubblicata l’immagine con i volti della famiglia del Cagliari Calcio. Joao Pedro, Kwadwo Asamoah e Daniele Rugani in rappresentanza della prima squadra – e dei dipendenti della società. Un messaggio di inclusione, accoglienza ed integrazione che campeggerà anche sui banner a led in diversi angoli della città. La campagna prevede inoltre una serie di iniziative mirate a diffondere la cultura del rispetto. In settimana, infatti, si terranno degli incontri formativi – sia in presenza ad Asseminello che via web – rivolti ai ragazzi del Settore giovanile. Testimonianze, riflessioni sul razzismo con gli psicologi ed educatori del club, Fabio Zarra e Virginia Marino, e il responsabile dell’Ufficio Antirazzismo della Lega Serie A, Omar Daffe. A partecipare anche i gruppi squadra 2006, 2007 e la Primavera.