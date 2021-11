Raiola tuona: “Fifa? Ignoranti di natura, dicono solo stro***te”

Raiola torna ad attaccare la FIFA: "Per farne parte devi essere ignorante di natura"

"Infantino? Dice che bisogna regolamentare il rapporto con gli agenti ma non sta facendo niente. Le regole della FIFA sono vergognose, con loro non c'è alcun dialogo".

Così Mino Raiola a margine dell'Assemblea IAFA (Italian Association of Football Agent) a Roma. Il noto procuratore ha attaccato il presidente della FIFA, non risparmiando parole dure.

"Vogliamo un sistema nuovo, siamo l'unico Paese insieme alla Francia che ha regolato la professione tramite una legge dello Stato. La Fifa dice solo str…… su di noi, non gli ho mai sentito dire qualcosa di intelligente. Per farne parte devi essere ignorante di natura. Voglio lasciare al calcio un modello nuovo dove partecipiamo noi per crearlo".