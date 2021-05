Prima Pagina, Tuttosport: “Pirlo sul filo. Sospeso La Penna, la FIGC indaga! Vertice Zhang-Conte”

“Pirlo sul filo”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”. “La conquista della Coppa Italia rilancia le quotazioni del tecnico della Juve, ma adesso è fondamentale l’ingresso in Champions. In caso di ribaltone il favorito è Gattuso. Sospesi 3 arbitri! La Penna, Pasqua e Robilotta più 4 assistenti. La Procura FIGC indaga su rimborsi spese. Inter, ecco 257 milioni! Ufficiale l’accordo con il fondo Oaktree, ora vertice Zhang-Conte sul futuro dell’allenatore”. E ancora: “Torino, Juric per il sì di Belotti. Il rinnovo entro l’Europeo, Cairo gioca la carta del tecnico. Azzurro Raspadori: ‘Vi stupirò’. Cittadella e Venezia per la A. Milan, grigliata prima dell’Atalanta”.