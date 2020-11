Prima Pagina, Corriere dello Sport: “In campo con il virus, ansia per nove ‘italiani’. Lazio, giocatori in procura Figc”

“In campo con il virus”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. “Vidi positivo gioca 45’ con la Croazia. E adesso trema mezza Serie A. La sostituzione durante la gara con la Turchia. Ansia per nove “italiani”. I calciatori coinvolti sono Brozovic e Perisic (Inter), Rog (Cagliari), Pasalic (Atalanta), Badelj (Genoa), Kalinic e Cetin (Verona), Demiral (Juve) e Calhanoglu (Milan). Cina, vince Suning con il pubblico libero di festeggiare”. In taglio alto: “Eriksen e Sanchez, Inter sotto tiro. Il danese si sfoga nel ritiro della nazionale: ‘La gente vorrebbe vedermi giocare ma Conte ha idee diverse. Non sto vivendo quello che avevo sognato’. ‘Alexis curato male’: lite Cile-club”. Infine, in taglio basso: “Lazio, i giocatori in procura Figc”.