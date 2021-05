Parma, ufficiale: l’ex Palermo Maresca è il nuovo allenatore

E’ ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo tecnico del Parma.

Enzo Maresca riabbraccia l’Italia dopo le esperienze all’estero maturate al Siviglia – come collaboratore di Montella, al West Ham – come vice di Pellegrini, e come tecnico del Manchester City Under 23 con il quale ha vinto la Premier League 2.

Il club emiliano che ha deciso di affidarsi all’ex centrocampista del Palermo per tentare la risalita in Serie A. L’annuncio, arrivato prima con un tweet del presidente del Parma Kyle Krause, è stata reso noto dalla società tramite i propri canali ufficiali.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Parma Calcio. A Enzo, da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio, i migliori auguri per questa sua nuova esperienza”.