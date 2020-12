Parma-Cagliari, Di Francesco: “Merito loro nel primo tempo, dopo siamo cresciuti noi. Vi svelo il nostro obiettivo”

Termina 0-0, il match de “Tardini” tra Parma–Cagliari.

Le dichiarazioni rilasciate nel post gara, del tecnico della squadra sarda, Eusebio Di Francesco, al termine del pareggio a reti bianche contro i padroni di casa mister Fabio Liverani.

Di seguito le parole del tecnico del Cagliari.

“L’obiettivo primario era rimanere con la porta inviolata, l’abbiamo rispettati e siamo stati bravi in questo. Nel primo tempo siamo stati sottotono, siamo usciti alla distanza, mi sono piaciuti l’approccio e la qualità di giocate dei primi venticinque minuti della ripresa. Siamo stati meno bravi negli ultimi venti metri, siamo andati in crescendo. Il primo tempo potevamo fare meglio, ma vanno dati i meriti all’avversario che è stato in partita e venivano da un risultato importante con il Milan e si vedeva che erano più carichi e più brillanti, si vedeva che erano meglio di noi” – queste le parole del tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco.