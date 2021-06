Parma, Buffon torna in gialloblù: “E ora continuiamo a divertirci”

Il tweet dell'estremo difensore, Gianluigi Buffon, dopo l'annuncio del club ducale sul suo ritorno ufficiale

Brevi parole, ma concise. E' così che Gianluigi Buffon, tramite Twitter, ha voluto annunciare il suo ritorno al Parma 20 anni dopo il suo addio. Scelta di cuore, dunque, per l'ex bandiera della Juventus che torna lì dove tutto era iniziato - ripartendo dalla Serie B - nonostante le richieste arrivate da squadre più prestigiose. "Sul tavolo ho tante proposte che muovono cose diverse. Si passa da squadre attrezzate anche per fare una buona Champions, poi ci sono squadre che rappresentano il ritorno alle mie origini, che muovono qualcosa dentro di me a livello di sentimenti. Questi diventano entusiasmo ed energia", aveva dichiarato qualche giorno fa il portiere, che ha invece deciso di chiudere la sua carriera nel club che lo aveva lanciato tra i grandi, con l'obiettivo di riportarlo subito in Serie A.