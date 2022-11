Novellino: “Rendimento Palermo? Mi meraviglio. Corini conosce la B, manca qualcosa…”

Le dichiarazioni dell'ex tecnico del Palermo

Parola a Walter Novellino. L'ex allenatore del Palermo è intervenuto ai microfoni di Tmw per analizzare diverse interessanti tematiche di spessore. In particolare, Novellino si è soffermato sul Mondiale in Qatar e sulla Serie B. Di seguito, le sue dichiarazioni.

MONDIALE- "Questo Mondiale mi fa un effetto brutto, davvero. Anziché guardare le partite vado a cavallo. Attorno a questo Mondiale non c’è l’interesse. Italia sconfitta dall'Austria? Quelli che hanno giocato mancavano di motivazioni. Ma non possiamo dare sempre colpa ad altri fattori. Mancini dà la possibilità di giocare in Nazionale e quando hai questa chance devi giocartela. Mancini va elogiato per quello che sta facendo”.

SERIE B- "Angelozzi merita i complimenti, ha costruito una squadra importante. Mi sta deludendo un po’ il Genoa. Così come il Cagliari. Sono squadre costruite per vincere il campionato. Guardate pure il Benevento, sta facendo fatica. Mi meraviglio del rendimento del Palermo, ma Corini conosce la B e la squadra ha un centravanti di livello. Ai rosanero manca qualcosa in difesa”.

SAMPDORIA- "La Samp non può stare in quella posizione di classifica. Sono convinto che sia una squadra costruita per fare un campionato migliore. Le urla non bastano, manca lo spirito giusto. Stankovic non sta facendo male sul piano caratteriale, ma manca qualcosa sul piano tattico. Vedrei bene più che altro il ritorno di Garrone. È un tifoso della Sampdoria. Ferrero non lo conosco, fa sacrifici anche lui, ma sono un estimatore di Garrone”.