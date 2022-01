Nuovo protocollo Covid-19. Gravina: “Soddisfatto, servono regole chiare”

Il presidente Figc, Gabriele Gravina: "Protocollo frutto di ottimo lavoro svolto col Governo"

Il Covid-19 non allenta la sua morsa e lo sport corre ai ripari con un nuovo protocollo messo a punto nella Conferenza Stato-Regioni con l'appoggio del ministro della Salute Speranza e della Sottosegretaria allo Sport Vezzali, in attesa dell'ok definitivo del Ct. Regole chiare, mirate ad evitare le diversità di valutazione tra le Asl territoriali: stop all'attività col 35% di positivi nel gruppo squadra, ogni sport tuttavia avrà regole diverse per quanto riguarda il numero di partenza del gruppo squadra. Per il calcio si conteranno 25 giocatori, dunque si giocherà fino a otto positivi.

Isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo d indossare la FFP2 se non si effettua attività sportiva, indipendentemente dallo stato vaccinale. In merito ai contatti a basso rischio, invece, sono da applicarsi le misure previste dalle indicazioni ministeriali, anche in relazione allo stato vaccinale.