Napoli-Udinese 2-1, doppietta di Osimhen per la rimonta. Spalletti aggancia il Milan

Osimhen trascina il Napoli contro l'Udinese al Maradona e firma la rimonta. Con questo risultato Spalletti tallona il Milan in vetta alla Serie A

A realizzare la prima rete della giornata sono stati i friulani con la firma di Deulofeu al 22' che ha sfruttato il passaggio di Pereyra per trafiggere Ospina. Un altro Napoli nella ripresa rimette in parità il match al 52' con il colpo di testa vincente di Osimhen che ha deviato in rete la punizione calciata da Mario Rui. L'ex Lille si è ripetuto al 63' con un inserimento da grande attaccante sul suggerimento di Di Lorenzo per siglare la doppietta personale che ribalta la partita. La gara dei bianconeri si è complicata ulteriormente al minuto 82' in cui Mari ha ricevuto un cartellino rosso diretto, lasciando i propri compagni in inferiorità numerica. Lo stesso Osimhen negli ultimi minuti di gara ha ricevuto un cartellino giallo pesante, in quanto il bomber nigeriano figurava nella lista dei diffidati, saltando il match contro la diretta concorrente Atalanta.