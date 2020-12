Napoli-Torino, Sirigu: “Situazione complicata, faremo il possibile per ribaltarla. Questa una gara sé stante”

E’ tutto pronto per Napoli-Torino.

Si affronteranno questa sera al “Maradona” Napoli e Torino, impegnate nell’ultima sfida del girone di andata e per questo decise a dare il 100% per conclude il 2020 con maggiore serenità dopo un avvio di stagione – per entrambe le compagini – ben poco brillante. Ne è consapevole Salvatore Sirigu che, intervenuto a pochi minuti dal match sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport, per analizzare il momento vissuto dalla sua squadra.

“La situazione è quella che è, dobbiamo fare il possibile per ribaltarla. Questa deve essere una partita a sé stante che possa darci la possibilità di riportarci nella mischia”.