Napoli, senti Hamsik: “Ritorno in azzurro? Non chiuderò mai la porta. E’ la mia seconda casa”

Inizia la nuova avventura di Marek Hamsik in Svezia.

Dopo la fumata nera con lo Slovan Bratislava, l’ufficialità arrivata pochi giorni fa: Marek Hamsik è un nuovo giocatore del Goteborg. L’ex capitano del Napoli ha firmato un contratto fino al 30 agosto 2021 tornando così in Europa dopo due anni in Cina. Presentato nelle scorse ore come nuovo giocatore del Göteborg, Marek Hamsik, si è soffermato inoltre sul suo rapporto con il Napoli e su un suo possibile ritorno in Campania.

“Mai dire mai, non chiuderò mai la porta perché ho speso vi ho speso la mia intera carriera. È un posto speciale che ho nel cuore ed è la mia seconda casa. Ma ora penso al Göteborg, poi vedremo cosa succederà”.