Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni: torna Kvaratskhelia, ok Jesus. Berardi out

Come arriva il Napoli

Il Napoli è partito conquistando i primi tre punti all'esordio in campionato sotto la guida di Rudi Garcia, superando in rimonta il Frosinone ma non esattamente in scioltezza, vista la qualità della compagine ciociara messa in mostra proprio lo scorso sabato con l'Atalanta. Favori del pronostico per gli azzurri anche contro il Sassuolo, specialmente considerando che la stella Kvaratskhelia è tornata a disposizione e completerà il tridente d'attacco con Politano e l'immancabile Osimhen. Probabile panchina per Lozano che potrebbe tornare presto in Olanda vista l'interessante offerta del PSV. In difesa Juan Jesus vince il ballottaggio con il neo acquisto Natan. Corsa a due anche per l'out basso di sinistra con Mario Rui favorito su Olivera. A centrocampo Garcia recupera anche Zambo Anguissa che potrebbe partire già dal primo minuto.