Napoli-Roma, Kvaratskhelia sfida Dybala: le probabili formazioni

Tutto pronto per il big-match in programma alle ore 20:45 allo Stadio "Diego Armando Maradona". Il Napoli, capolista del torneo, ospita la Roma di José Mourinho. Entrambe le compagini stanno vivendo un ottimo momento di forma. Quattro le vittorie conquistate dalla ripresa del campionato dai giallorossi, reduci da sette risultati utili di fila in trasferta. Continuano a volare gli uomini di Luciano Spalletti, che lo scorso weekend hanno battuto la Salernitana dopo il passo falso in Coppa Italia.