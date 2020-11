Napoli-Roma, Gattuso: “Giochiamo con il pepe al cu*o come stasera. Maradona? Aria triste, ma onorato al meglio”

Il Napoli vince nel ricordo di Maradona.

Serata speciale per il Napoli che, dopo la sfida Champions contro il Rijeka, torna al “San Paolo” per affrontare la Roma nella sfida valida per la nona giornata di Serie A “sotto gli occhi” della sua leggenda: Diego Armando Maradona, presente nei maxi schermi posizionati all’interno dello stadio. Un successo che lo stesso club ha voluto dedicare al numero 10, scomparso lo scorso mercoledì, come spiegato ai microfoni di “Sky Sport” dal tecnico azzurro Rino Gattuso.

“C’è aria di tristezza, questa è una città stupenda anche quando fa maltempo eppure c’è atmosfera di lutto. La città ha fatto di tutto per onorarlo, la squadra anche. Diego rimarrà sempre. È una leggenda, che ha fatto qualcosa di importante. Chi ha avuto la fortuna di vederlo non può dimenticarlo. Da quando è arrivato il Covid si fa un altro sport, bisogna essere bravi a trovare le motivazioni. Si fatica senza tifosi, bisogna essere bravi a stare sul pezzo. Anche con il giusto atteggiamento annusare il pericolo e sfruttare la qualità che la squadra ha”.

Gattuso si è poi soffermato sulle manifestazione per Maradona nonostante il Covid: “Bisogna fare molta attenzione, è successa una tragedia. Uno dei più grandi della storia di questa città, ma tutti abbiamo il dovere di fare le cose fatte bene. C’è una popolazione che a livello imprenditoriale non attraversa un buon momento, ma spero che il buon senso prevalga sempre su tutto”.



Chiosa finale sul prosieguo della stagione del Napoli: “Non abbiamo niente da cambiare. Abbiamo 18 punti, con una gara da recuperare aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Non so quali siano le aspettative degli addetti ai lavori o del club. Questa è una squadra che in dodici partiti ha fatto nove vittorie, stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Se qualcuno pensa che non dobbiamo perdere mai non è un mio problema. Dobbiamo giocare col pepe al cu*o, come fatto stasera”.