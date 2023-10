Napoli-Real Madrid, Garcia: “Giocato alla pari. Gol di Bellingham e Politano…”

Rudi Garcia. tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta immeritata contro il Real Madrid

Il Napoli esce a testa altissima contro il RealMadrid. Prima sconfitta in Champions League contro i balncos per i campani che perdono 2-3. Partita bellissima al "Maradona" nel quale i padroni di casa vanno in vantaggio con Ostigard di testa. Uno-due delle merengues con la coppia Vinicius Junior-Bellingham. Nella ripresa rigore di Zielinski a pareggiare i conti ma un tiro di Valverde che colpisce la traversa rimbalza sulla schiena dello sfortunato Meret ed entra in porta. La società di De Laurentis seconda insieme al Braga a quota tre punti; ospiti reduci dalla seconda vittoria consecutiva. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Rudi Garcia. Di seguito le dichiarazioni:

SUL MATCH - "Non penso il risultato sia giusto, sarebbe stato più giusto un pareggio. Abbiamo giocato alla pari contro questa grande squadra. Non è un problema aver preso il primo gol come l'abbiamo preso, costruiamo da dietro e sbagliare fa parte del gioco. Ciò che non mi è piaciuto è l'esserci aperti troppo sull'1-1, ci siamo fatti imbucare dall'avversario e abbiamo preso il gol. Ciò che mi è piaciuto è stato il ritorno in campo, nella ripresa potevamo vincerla. Poi ci sono stati due episodi: c'è il rigore per noi ma anche il fallo non sanzionato su Olivera, forse di Rudiger, e forse le cose si pareggiano anche se poi sul rigore il mani c'era. Sono deluso dal risultato, ma contento per la prestazione".

CAMBIO POLITANO - "Era già stanco a fine primo tempo, ma visto che la squadra girava bene è rimasto molto di più. Nel complesso c'era freschezza in panchina oltre che qualità, era normale fare appello su chi non è partito dall'inizio anche perché quella di stasera è stata la quarta partita in nove giorni".

BELLINGHAM SECONDO GOL - "Questo gol fa parte di un momento in cui abbiamo protetto poco l'asse della nostra squadra, dovevamo chiudere molto di più l'interno e portare il gioco sulle fasce: meglio dare la palla a Carvajal o a Camavinga piuttosto che a Bellingham o a Valverde. Secondo me è più un atteggiamento sbagliato di squadra, i momenti della gara vanno capiti un po' di più dai nostri calciatori"

