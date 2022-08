Napoli-Monza, le formazioni ufficiali: ci sono Petagna e Lozano, out Cragno

Napoli che è partito a mille in questo inizio di campionato, vittoria e cinque gol rifilati al Verona all'esordio al "Bentegodi". Prestazione invece non positiva per il Monza, sconfitto in casa contro il Torino. Al "Maradona" Spalletti sfida Stroppa nell'anticipo della domenica di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 18:30.