Napoli-Milan, Gattuso: “Mancato veleno, rossoneri non sono stati superiori. Assenze? Basta scuse”

Ko del Napoli al “San Paolo”.

1-3: è questo il risultato della sfida tra Napoli e Milan andata in scena questa sera al “San Paolo”. I rossoneri travolgono in casa gli azzurri e tornano in vetta grazie alla doppietta di Ibra e la rete di Hauge. Un ko pesante per i campani, analizzato al triplice fischio dal tecnico Rino Gattuso in conferenza stampa.

“Milan superiore? Assolutamente no. Abbiamo fatto tutto noi oggi, ci siamo fatti del male da soli. Il Milan ha caratteristiche ben precise, quando recuperano palla con Ibrahimovic e Rebic ribaltano subito l’azione. Il Milan per qualità di gioco non è stato superiore. Noi abbiamo costruito tanto. Stasera mancava veleno, voglia di soffrire. In tante gare l’abbiamo avuta, quando viene a mancare soffriamo. Assenze? Troppo facile parlare di chi manca, ora andiamo a casa e guardiamo avanti”.

Gattuso si è poi espresso sull’impatto dell’assenza di Osimhen: “Con Osimhen puoi andare a giocare più in verticale, oggi ci è mancato questo. Ma le occasioni le abbiamo avute, siamo stati ingenui. È una sconfitta che ci deve far riflettere, soprattutto a livello mentale. Non è che prendiamo un gol e iniziamo a giudicare i compagni, quando qualcosa non funziona andiamo sempre alla ricerca degli alibi. Questo è un problema che devo risolvere io, sono il primo responsabile perchè sono l’allenatore”.



