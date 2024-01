Napoli, Mazzarri: “Torino colpa mia, finché sarò qui darò l’anima! Sposato il 4-3-3”

Il Napoli si appresta a sfidare la Salernitana , nel match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A , in programma domani alle ore 15:00, allo stadio Diego Armando Maradona . I partenopei guidati da Walter Mazzarri , con l'ex Cagliari e Torino tra le altre, hanno rimediato appena sette punti in sette partite giocate. Un trend da invertire nell'immediato, a partire dal derby tutto campano con la banda Inzaghi , fanalino di coda della categoria. Di seguito, le parole dell'allenatore azzurro in sede di conferenza stampa di presentazione della sfida.

“Sono contento di aver fatto questa settimana, i ragazzi hanno lavorato bene e sono stati più insieme. Ho accettato con molta felicità la decisione perché mi piace lavorare sul campo. Avevo visto dei grossi miglioramenti ma a Torino per colpa mia, che con il preparatore abbiamo fatto più richiami fisici del dovuto, e la squadra non era la stessa e non ha giocato a calcio. Sono sicuro che la nostra gente starà vicina ai nostri ragazzi che sono in un momento di difficoltà. Finché sarò qui darò l’anima. Quando sono rimasto fermo di proposito, ho visto il Napoli che per me rimane sempre più nel mio cuore. Il 4-3-3 me lo sono studiato e sposato facendomi una cultura nuova e tale che mi ha permesso di accettare questa offerta sapendo che avrei potuto giocare anche con questo schieramento se me lo avessero richiesto. Devo avere i giocatori giusti per fare un certo tipo di modulo però. Quelli che avrò a disposizione saranno pronti. Non ho tantissima scelte ma vorrei vedere uno spirito diverso rispetto a Torino. Formazione? Non darò le informazioni oggi”.