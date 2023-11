Napoli, Lo Monaco: “Mazzarri potrebbe adottare suo modulo, non si può imporne uno”

4-3-3 O IL SUO MODULO - "Il Napoli dello scorso anno ha dato la dimostrazione di gioco e dominio assoluto, poi dopo aver vinto il campionato la squadra si è snaturata. E' arrivato un tecnico che ha vanamente cercato di trasformarlo in 4-2-3-1 e c'è stata l'involuzione. Io penso che sia un errore che Mazzarri vada contro natura. Oggi che c'è da rimettere in piedi la squadra non ci sarebbe del male se adattasse il 3-4-2-1. L'organico lo permetterebbe anche di fare. Imitare non è mai facile".

ADL CHUEDE IL 4-3-3 MA NON E' UN'IMPOSIZIONE - "Assolutamente non si può imporre un modulo. Se la società avesse deciso di proseguire la strada Spalletti, credo che Mazzarri come caratteristiche non sia troppo in sintonia con questo, così come Tudor. Difficile interpretare ora quello stile di gioco, trovare uno sul mercato che adotti certi dogmi. Van Nistelrooy ad esempio non allena da molto, ha la cultura del calcio olandese con un 4-3-3 e potresti provarci. Se prendi Mazzarri è perché vuoi che si esprima con i concetti più suoi. Il Napoli è un giocattolo troppo bello, il nuovo allenatore doveva solo mantenere alta l'attenzione ed evitare l'appagamento inconscio che c'è dopo le vittorie. Così con Garcia non è stato, purtroppo. Abbiamo visto un Napoli svuotato".