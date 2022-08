Napoli-Lecce, probabili formazioni: Spalletti fa rifiatare Kvaratskhelia e Mario Rui

Il Napoli riparte dopo il pareggio a reti bianche di Firenze, con una gara sulla carta più che alla portata contro un Lecce ancora fermo a zero punti. Una vittoria contro i giallorossi riporterebbe gli azzurri in vetta alla classifica agganciando la Roma.

Spalletti potrebbe optare per un turnover visto l'impegno del prossimo mercoledì in Champions League contro il Liverpool. Dunque solo panchina per "Zìzì" Kvaratskhelia, ormai divenuto uno dei capisaldi della formazione partenopea. Difesa rivisitata con l'inserimento di Olivera al posto di Mario Rui mentre Raspadori potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto al "Maradona". Il tecnico salentino Baroni sembrerebbe intenzionato a lanciare già nella mischia l'ex Palermo Pezzella, appena arrivato in prestito.