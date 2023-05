Napoli-Inter, le probabili formazioni: Kvaratskhelia c’è, Inzaghi fa turnover

La sfida Napoli-Inter è in programma alle 18 al "Maradona": Inzaghi si affida a Lukaku-Correa, torna Politano dal primo minuto.

E' tutto pronto per la sfida in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Diego Armando Maradona". I neo campioni d'Italia, battuti lo scorso weekend dal Monza, affronteranno questo pomeriggio l'Inter di Simone Inzaghi in occasione del match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A.

Reduci dalla vittoria contro il Milan in Champions League, con i nerazzurri che affronteranno il prossimo 10 giugno il Manchester City nella finale di Istanbul, gli ospiti arrivano all'appuntamento con il morale alto e con l'obiettivo di blindare il terzo posto, con la Juventus che dista al momento appena tre punti. Sono sessantasei i punti messi in cassaforte fin qui dalla compagine meneghina, frutto di ventuno successi, tre successi e undici sconfitte. Sessantasei le reti siglate in trentacinque giornate, trentasette i gol subiti.

In casa Napoli, che ha conquistato lo scudetto lo scorso 4 maggio, continua a tenere banco - invece - il futuro di Luciano Spalletti, tutt'altro che chiaro. "Se mi sento le ali tarpate? Non lo so cosa vuol dire, dovete chiederlo al presidente, questa cosa non è inerente rispetto a quanto ci siamo detti quella volta a cena. Per quello che voglio fare io non ci vogliono un paio di ali, ci vogliono un paio di stivali, non devo volare da nessuna parte. Il contratto? Deve dirlo il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto, è tutto chiaro da quella sera lì", le dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro alla vigilia del match.

Per l'occasione, Spalletti non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà la gara, infatti, Lozano, che ha terminato la stagione anzitempo a causa di una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro. Inzaghi, invece, dovrà rinunciare a Carboni, Mkhitaryan e Skriniar. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 3-5-2. Il tecnico del Napoli tornerà ad affidarsi ai titolarissimi: in campo dal primo minuto Politano, che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia. Pronto a stringere i denti Kvaratskhelia, che in settimana aveva rimediato un trauma contusivo alla caviglia. Turnover per Inzaghi: in difesa spazio a D'Ambrosio e De Vrij, in mezzo al campo maglia da titolare per Bellanova, Asllani e Gagliardini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-INTER — NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.