Napoli, Insigne per la sua ultima al Maradona: “Piango da tre giorni, tornerò spesso”

Insigne si prepara così a Napoli-Genoa, la sua ultima partita al "Maradona" ex "San Paolo" prima di approdare al Toronto in MLS

"Voglio ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato e vi ribadisco che Napoli resterà per sempre casa mia anche se a fine stagione non ci sarò più. Ogni volta che potrò tornerò nella città che sarà sempre casa mia. Non vi nascondo che piango da da tre giorni, passo fuori lo stadio e mi emoziono. È stata casa mia per dieci anni, sono contento di festeggiare con voi domenica e spero andrà tutto bene. Porterò il Napoli sempre nel cuore".