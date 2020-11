Napoli, il presidente federcalcio nigeriana: “Osimhen? Sta meglio, è un lottatore”

Il presidente della Federcalcio della Nigeria rassicura sulle condizione di Victor Osimhen.

Riflettori accesi du Victor Osimhen, infortunatosi durante l’impegno della Sierra Leone con la sua Nazionale e rientrato questo pomeriggio nella Capitale. A fare chiarezza circa le condizioni dell’attaccante del Napoli è il numero uno della Federcalcio nigeriana, Amaju Pinnick, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“La prima cosa che abbiamo fatto è cercare di capire subito la gravità dell’infortunio: il ragazzo è stato portato all’ospedale dove un chirurgo ortopedico lo ha sottoposto a dei test strumentali. Insieme a Victor abbiamo aspettato l’esito degli esami, ero in ospedale con lui. Una volta finite le visite siamo tornati insieme in albergo. Il chirurgo ci ha chiamato al telefono e ci ha fatto sapere che Osimhen avrebbe sicuramente saltato la seconda partita della Nazionale. La notizia positiva è che da infortuni come questi si recupera in poco tempo, e quindi Victor potrà presto tornare a giocare nel Napoli”

“Mi ha detto che si sente già molto meglio – ha ammesso Pinnick – lui è un lottatore, vuole tornare il prima possibile in campo e dare tutto sia per il Napoli che per la Nigeria. Ci tiene molto a dare il suo contributo e a migliorarsi, vuole raggiungere gli obiettivi che si è dato. Arrabbiato? E’ naturale che lo sia: per colpa di questo infortunio ha perso la possibilità di giocare con le Super Eagles e con gli azzurri fino a che non sarà guarito”, conclude Pinnick.

Napoli, diffuso l’esito degli esami strumentali di Osimhen: intervento scongiurato