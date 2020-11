Napoli, Hysaj positivo al tampone: salterà il Milan. Il messaggio social del difensore

Il Covid-19 non da tregua al Napoli.

Dopo l’infortunio di Osimhen, ancora in Nigeria in attesa del tampone, un’altra brutta notizia si abbatte sul Napoli. Elseid Hysaj, a seguito dell’ultimo giro di tamponi effettuati a tutti il gruppo squadra della Nazionale albanese, è risultato positivo al Covid-19 e per questo salterà la sfida di domenica prossima contro il Milan. A darne notizia è lo stesso club azzurro tramite una nota ufficiale diramata tramite i propri canali di riferimento.

“In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj . Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania“.

“Ciao a tutti, volevo solo comunicare che sono risultato positivo al covid ma grazie a Dio sto bene e sono asintomatico. Torneremo al più presto: mi raccomando, usate sempre le mascherine e proteggetevi”, è il messaggio di Hysaj sui social.