Il Napoli resta “a terra”.

Guasto tecnico al charter degli azzurri che, questo pomeriggio, sarebbero dovuti partire per Bologna proprio in vista della sfida di Serie A contro gli uomini di Mihajlovic in programma domani alle 18:00. Problema che ha costretto il Napoli a posticipare la propria partenza, dopo una lunga attesa in aeroporto. Gli uomini di Gattuso, dunque, partiranno da Capodichino verso il capoluogo emiliano domani mattina alle 10:00.