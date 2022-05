Napoli-Genoa 3-0, tris azzurro nel giorno di Insigne: profondo rosso per Blessin

Terza vittoria consecutiva per il Napoli, tris degli azzurri al Genoa. Rossoblu adesso a un passo dalla retrocessione matematica

Il Napoli supera il Genoa per 3-0 al "Maradona" e blinda il terzo posto, situazione delicata ora per i rossoblu distanti tre punti dalla Salernitana quartultima e in attesa della gara del Cagliari.

Prima grande occasione per il Genoa dopo dodici minuti con Yeboah, la grande conclusione dell'attaccante genoano scheggia la traversa difesa da Ospina. Il Napoli si rende pericoloso in avanti solo alla mezz'ora con Insigne dai venti metri, il giro del capitano azzurro esce però di poco alto. Pochi minuti dopo partenopei in vantaggio con il bomber Osimhen, assist preciso di Di Lorenzo per il nigeriano che da dentro l'area colpisce di testa e infila Sirigu.

Primo tempo che si conclude senza ulteriori emozioni, nella ripresa è ancora il Genoa sfiorare il pareggio con il tentativo di Portanova, Ospina è attento e respinge bene. Svolta che arriva al minuto 62, calcio di rigore concesso al Napoli per un evidente fallo di mano in area di rigore genoana. Sul dischetto si presenta Insigne che però centra in pieno il legno alla destra di Sirigu, sulla ribattuta Di Lorenzo trova la rete ma il VAR decide di far ripetere il penalty per errata posizione del portiere rossoblu. Al secondo tentativo il numero 7 napoletano non sbaglia e raddoppia il vantaggio del Napoli. Girandola di cambi nell'ultimo quarto d'ora, al minuto 81 c'è spazio anche per il tris dei padroni di casa firmato da Lobotka con una conclusione precisa dal limite dell'area di rigore.