Napoli, Foschi: “Giuntoli a Napoli ha trovato il suo habitat. Oggi invece vedo…”

"L'ultima è stata un'estate particolare, ma è stata l'estate di Giuntoli e del ritorno dei grandi direttori sportivi. Cristiano ha la fortuna di lavorare in un club di proprietà italiana e di lavorare come si è sempre lavorato bene in Serie A. I suoi meriti in questo Napoli sono tantissimi. Mi rivedo molto in Giuntoli, per la sua gavetta e per il suo aver iniziato dal basso con grande passione. Ho conosciuto Cristiano quando era ai dilettanti al Carpi e già allora lavorava con un'attenzione incredibile. È cresciuto, lì ha fatto un miracolo portandolo in Serie A. A Napoli ha trovato il suo habitat naturale, ha un gruppo di lavoro incredibile. I direttori sportivi che fanno i DS sono tutti bravi quando fanno questo lavoro seriamente, non quando fanno i sapientoni vantandosi delle 300 presenze fatte in Serie A... Oggi ci sono elementi che con 3 presenze in C2 è convinta di essere il futuro dei direttori sportivi".