Napoli-Fiorentina, parla Ospina: “Vogliamo battere la Juventus e vincere la Supercoppa. Gattuso? Ho la mia idea”

Manca poco al match tra Napoli e Fiorentina in programma domenica 17 Gennaio allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘.

Il club del patron Aurelio De Laurentiis ha perso un pò di terreno rispetto alle favorite nella corsa per lo Scudetto. Attenuanti di certo ne sono le tante assenze nel reparto offensivo, su tutte quelle di Victor Osimhen e Dries Mertens, con quest’ultimo che è stato appena recuperato per la gara contro la formazione viola. La franchigia campana, tuttavia, non può assolutamente permettersi ulteriori passi falsi e la gara casalinga sarà un test importante per capire l’andamento degli azzurri nel prosieguo di questa stagione. Dall’altra parte invece c’è una Fiesole che, dopo aver impensierito l’Inter di Antonio Conte in Coppa Italia fino al 119° minuto, è alla ricerca di riscatto e di punti fondamentali per raggiungere i propri obbiettivi in questa insolita annata.

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia è stato l’esperto portiere della compagine guidata da Rino Gattuso, David Ospina. L’ex estremo difensore dell’Arsenal ha analizzato a 360° il momento della squadra partenopea, soffermandosi in particolare sugli obiettivi imminenti posti dallo stesso club. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Abbiamo voluto fare un pranzo di squadra per avere un momento tutto nostro, il momento che sta attraversando il mondo intero è molto difficile e noi vogliamo regalare delle soddisfazioni a Napoli. Gattuso? Vuole vincere tutte le partite e fare le cose per bene, ci ha trasmesso grinta e fiducia, poi ogni allenatore ha il proprio modo di lavorare. Per quanto riguarda la Supercoppa vogliamo vincerla, prima però dobbiamo pensare alla Fiorentina e poi ci prepareremo alla gara con la Juventus” – dichiara l’estremo difensore.

