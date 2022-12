Napoli, Elmas: “Grandi obiettivi anche in Champions League. Scudetto? Dico questo…”

"Sono in questo club da 4 anni. Stiamo andando bene in questa stagione, vogliamo fare ancora meglio sia in campionato che in Champions League. Possiamo e vogliamo regalare ai nostri tifosi la gioia dello Scudetto. Ho grandi obiettivi anche per quanto riguarda la Nazionale: spero di giocare la Coppa del Mondo e gli Europei con il mio paese. A Napoli ci siamo divertiti molto fino a questo momento. Abbiamo dato spettacolo, disputando buone partite anche in Champions League. In Serie A abbiamo vinto 13 partite e ottenuto 2 pareggi. Sta andando alla grande in questo momento, ma dobbiamo guardare avanti e non fermarci".